Каждый беспилотник запрограммирован на более чем 1 000 различных маршрутных точек, чтобы обойти все российские системы ПВО

В этом году Украина нанесла по территории России более 7000 ударов с помощью беспилотников, самый дальний из них достиг более 1700 км от границы с Украиной. Удары были нацелены на военные объекты, такие как склады боеприпасов, а также на национальную инфраструктуру, такую ​​как нефтеперерабатывающие заводы.

Издание CNN получило эксклюзивный доступ к одному из украинских подразделений беспилотников дальнего действия, входящему в состав ГУР. Как пишет издание, только два человека получили разрешение говорить под запись, и то только по своим позывным: Серж, командующий операциями с беспилотниками дальнего радиуса действия ГУР, и Вектор, командир подразделения. По словам Сержа, он лично контролировал более 500 атак беспилотников дальнего радиуса действия на территорию России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Журналисты CNN провели два дня, путешествуя по стране вместе с подразделением беспилотников, которое готовилось к запуску более 100 дронов в ночь на 29 сентября с миссией на территорию России – тогда целью удара стал военный арсенал возде поселка Котлубань в Волгоградской области, в частности, поезд, загруженный иранскими ракетами.

Видео дня

Как работает подразделение

Как рассказал Вектор, многие российские аэродромы, с которых совершаются воздушные налеты на Украину, находятся вне зоны досягаемости, и беспилотники не всегда эффективны - для поражения целей требуется целый рой.

По его словам, главным фактором является планирование и подготовка – это около 60% успеха.

Он расссказал, что каждый беспилотник запрограммирован на более чем 1000 различных маршрутных точек, чтобы обойти все российские системы ПВО, и, по словам, командира подразделения, это напоминает видеоигру.

"Похоже, что мы играем с ними. Но это не игра. Это война", - говорит он.

Беспилотники-приманки

Для атак по России используются беспилотники "Лютый", который несет полезную нагрузку до 250 килограммов. И для того, чтобы перегрузить ПВО и отвлечь огонь от "Лютого", украинцы используют небольшие дроны-камикадзе "Рубака". По словам Сержа, около 30% всех запускаемых беспилотников выполняют роль приманки.

"Они очень просты, и мы можем использовать их как с полезной нагрузкой, так и без нее… Мы пытаемся их смешивать, посылать с разных расстояний, с разных мест запуска... Они пытаются их уничтожить. Они посылают вертолеты и ракеты, они включают радиоэлектронную борьбу", - объясняет Вектор.

По словам военных, успех миссии отслеживается тремя способами: с помощью человеческой разведки на местах, сообщений, увиденных в российских группах Telegram, и, позднее, анализа с помощью спутниковых технологий. Только после того, как все три способа оценены, миссия может быть признана успешной или нет.

Удар по Котлубани - результаты

ГУР поделилась с CNN эксклюзивной видеозаписью, сделанной в районе склада. Источник в разведке сообщил CNN, что знание местоположения камеры в сочетании с ее удаленностью от Котлубань позволило им установить, что взрывы внутри склада были сильными.

"На видео видно 11 взрывов, произошедших в течение 56 минут с 2:22 до 3:18 утра - именно в тот период, когда должны были приземлиться беспилотники, прибывшие из Украины. CNN удалось независимо подтвердить через источники, что по объекту был нанесен прямой удар. CNN не публикует снимок, чтобы сохранить анонимность источника, но он был сделан в течение 72 часов после нападения", - говорится в анализе.

На снимке видно несколько разбросанных вокруг здания объектов и сильно поврежденное здание.Таким образом, миссия по уничтожению ракет, доставленных Ираном, была полностью успешной.

Удары по арсеналам в России

В конце сентября украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов в городе Торопец Тверской области РФ. В британской разведке отметили, что был поражен один из крупнейших российских складов с боеприпасами, где хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов.

29 сентября ВСУ атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области. В Генштабе отмечали, что накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами. Однако позже "Радио Свобода", ссылаясь на спутниковые снимки, утверждало, что склад боеприпасов не был поражен.

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