Сейчас в Белом доме пока не прокомментировали такую информацию.

Администрация президента Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ. Отмечается, что первые дальние удары состоятся уже в ближайшие дни. Об этом сообщили источники для издания Reuters, не раскрывая подробностей из соображений безопасности.

По словам журналистов, Белый дом отказался комментировать такие данные.

В Reuters напомнили, что такое решение было принято за два месяца до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил разрешить украинским военным использовать американское оружие для того, чтобы поражать военные объекты на территории РФ.

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По информации источников, первые глубокие удары, скорее всего, будут нанесены ракетами ATACMS, которые имеют дальность полета до 306 километров.

"Хотя некоторые американские чиновники выразили скептицизм относительно того, что разрешение на удары на большие расстояния изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска достигают успехов, и, возможно, поставит Киев в лучшую переговорную позицию, когда и если переговоры о прекращении огня состоятся", - считают в издании.

В Reuters добавили, что пока неизвестно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность, ведь он давно критикует размеры американской финансовой и военной помощи Украине, обещая быстро закончить войну, однако не объясняя, каким образом.

"Тем не менее, некоторые республиканцы в Конгрессе призвали Байдена ослабить правила относительно того, как Украина может использовать оружие, предоставленное США. Россия предупредила, что будет рассматривать ослабление ограничений на использование Украиной американского оружия как серьезную эскалацию", - напомнили в материале.

Разрешение на удары американским оружием по РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими ракетами ATACMS по территории РФ, в частности по российским и северокорейским войскам на Курщине. По информации The New York Times, такое решение стало "ответом" на неожиданное решение России ввести в бой войска КНДР.

Чиновники рассказали для издания, несмотря на то, что украинцы, скорее всего, будут использовать ракеты в первую очередь против войск РФ и Северной Кореи, Байден может позволить им бить и по другим местам.

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