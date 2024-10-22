Дипломат предположил, что КНДР впоследствии станет "активным участником" войны России против Украины.

Россия может "заплатить" ядерными технологиями Северной Корее за участие ее военных в войне против Украины, заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи Джонкук Хванг, сообщает Укринформ.

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ожидать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием", - сказал Хванг.

Дипломат предположил, что КНДР впоследствии станет "активным участником" войны России против Украины. Он призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что длительный мир в стране возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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Война в Украине - роль КНДР

КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих. Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Сообщение о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, снова активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.

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