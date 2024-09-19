Индийцев забрали с фронта после того, как этот вопрос поднял премьер-министр Нарендра Моди, но не все из них вернулись на родину.

Правительство Индии объявило, что Россия освободила десятки из 91 индийца, которых обманом заставили воевать за ВС РФ в войне против Украины, пишет BBC. Некоторые из них, по информации СМИ, уже вернулись домой, тогда как остальные ждут отправки.

Индийцы, которые еще находится "в процессе" возвращения на родину, поговорили с корреспондентом издания Ниязом Фаруки, рассказав ему о всех переживаниях.

"Я в панике. Я не уверен, вернусь ли живым или в гробу. Пожалуйста, спасите меня", - заявил бывший индийский солдат Урген Таманг всего за несколько дней до того, как его забрали с фронта.

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Его, как и 90 других индийцев, заманили на войну, пообещав деньги и работу — иногда как "помощников в ВС РФ", говорится в материале. Там подчеркивают, что большинство из них из бедных семей. И добавляют, что в итоге индийцы оказались в зоне боевых действий, часть из них — на временно оккупированной территории Украины.

Как утверждает СМИ, они практически не имели военной подготовки. В итоге, после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, президент РФ Владимир Путин пообещал досрочно освободить всех индийцев — с тех пор освободили 45 человек, по данным издания.

"Не могу поверить, что выбрался оттуда", — сказал корреспонденту Сунил Карва, электрик из Раджастана, который оказался в рядах российской армии в феврале.

Другой спасенный, Мохаммад Суфьян, вернулся в Индию 12 сентября, и рассказал в интервью, что он лично своими глазами видел смерть своего друга, другого индийца, в которого прилетела ракета под Крынками.

По информации журналистов, большинство других "новобранцев" были рабочими в возрасте от 19 до 35 лет. Их нанимали агенты на родине, в Дубае и России. В контрактах, по данным СМИ, вся информация была указана на русском языке, поэтому индийцы ничего не понимали и подписывали их "в надежде на лучшее будущее".

"Процесс был настолько быстрым — всего несколько подписей и фотографий, и мы уже были [в армии]", — добавил Карва.

Кто воюет за РФ на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что Россия вербует сибирских бездомных на войну, чтобы перекрыть свои потери. Им предлагают большую зарплату. Но уверенности в том, смогут ли они вернуться с фронта, у них нет.

Кроме того, в Волчанске ВСУ заметили наемников из Египта, которых используют оккупанты.

"Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта", - заявили в ОТГ "Харьков".

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