В МИД Украины отреагировали на решение организаторов кинофестиваля.

В Швейцарии планируют показать пропагандистский фильм "Россияне на войне" российской режиссерки, экс-сотрудницы Russia Today Анастасии Трофимцевой. Кинофестиваль Zurich Film Festival включил ленту в программу, сообщает МИД Украины.

В ведомстве отметили, что возмущены таким решением организаторов и осуждают предоставление возможностей для россиян для отбеливания их террора. В МИД добавили, что будут делать все, чтобы изолировать россиян в культурной и других сферах.

"Российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", - говорится в сообщении министерства.

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Как известно, пропагандистскую ленту уже показали на кинофестивале в Венеции. В картине режиссерка пыталась показать оккупантов якобы как "обычных людей". Трофимова снимала свою документалку на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. Пропагандистка продвигает в фильме мысль, что россиян якобы неоправданно считают преступниками. Она считает, что посмотрев фильм, иностранцы "смогут глубже понять эту войну".

Ленту планировали показать также на кинофестивале в Торонто. Из-за этого в городе начались митинги. Украинцы вышли на улицы с требованием отменить показ. Также МИД Украины обращалось с официальным требованием не показывать фильм в Канаде. Однако даже после окончательной отмены "Руссияне на войне" в Канаде таки добавили в расписание фестиваля два показа документалки.

Напомним, ранее кинокритик назвал причину, по которой в Венеции посмотрели скандальную ленту о россиянах на войне.

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