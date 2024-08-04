Россияне продолжают вербовать иностранцев для войны в Украине.

В Волчанске, что на Харьковщине, российские оккупанты привлекают иностранцев к ведению боевых действий. Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Харьков" ВСУ.

Военные отметили, что в операционной зоне ОТГ "Харьков" армия РФ пытается вклиниться в украинскую оборону. Также в Волчанске россияне активизировали воздушную разведку, используя беспилотники и проводя перемещения личного состава.

"Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта", - добавили в сообщении. Видео дня

В ОТГ "Харьков" отметили, что Силы обороны адекватно реагируют на действия врага, а именно на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые ведут оборону и продолжают уничтожать живую силу, оружие и военную технику противника.

Российские наемники на войне в Украине - последние новости

Ранее командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш объяснил, почему россияне массово отправляют на фронт иностранных наемников. По его словам, наемники не умеют воевать и не имеют нормальной коммуникации в подразделениях, ведь не понимают языка.

"Бывает такое, условно говоря, какому-то индусу говорят: иди туда, там есть блиндаж. Он идет к нашим позициям. Потому что они не понимают русский язык, не понимают друг друга. Это просто очередной обман. Я более чем уверен, что этим наемникам обещали значительно лучшие условия, лучшие места, их просто отсылают на мясо, на смерть, где они совершенно не знают что им делать, поэтому просто сидят под обстрелами", - подчеркнул военный.

Также стало известно, что на войне в Украине погиб уже пятый завербованный Россией наемник из Индии. Родственники 21-летнего Рави Мун рассказали для Reuters, что он поехал в Россию в январе после того, как с ним связался агент, который пообещал найти ему работу в транспортном секторе. Однако, когда он прибыл в РФ, был вынужден воевать.

"Если бы он (Мун) знал, что ему придется воевать, он бы не пошел... зачем ему идти туда, где его может ждать смерть?", - сказал его двоюродный брат Сону Матор.

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