Он принимал участие в планировании резни в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, 7 октября.

Глава воздушной группировки ХАМАС Асем Абу Ракаба был ликвидирован в результате ночного авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля совместно со службой безопасности Шин-Бет.

Как сообщили в ЦАХАЛе, Абу Ракаба отвечал за БПЛА, дроны, парапланы, системы обнаружения с воздуха и противовоздушную оборону ХАМАСа.

"Он принимал участие в планировании резни в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, 7 октября. Он руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки дронов на посты ЦАХАЛа", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал предыдущего главу ВВС ХАМАСа Мурада Абу Мурада. Он был убит в результате удара по штаб-квартире, из которой террористическая группа руководила своей воздушной деятельностью.

Также ЦАХАЛ сообщал о ликвидации командира спецназа ХАМАС Али Кади, который возглавил смертельную атаку на юг Израиля 7 октября.

Напомним, 7 октября в результате внезапного нападения ХАМАСа на Израиль террористы убили более 1400 человек, в основном мирных жителей, а также захватили около 200 заложников, которых увезли в сектор Газа.

В ответ Израиль объявил об операции "Железные мечи" и начал наносить воздушные удары по сектору Газа. Также Иерусалим готовится провести наземную операцию, целью которой объявлено окончательное уничтожение группировки ХАМАС. Однако, по данным СМИ, израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, стоит ли проводить наземную операцию в Секторе Газа и как она должна выглядеть.

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