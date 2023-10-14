Террорист руководил Военно-воздушными силами группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что убила высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада во время ночного авиаудара по сектору Газа.

Как сообщает The Times of Israel, Мурад Абу Мурад был ликвидирован в результате удара по штаб-квартире, из которой террористическая группа руководила своей воздушной деятельностью. Боевик руководил Военно-воздушными силами ХАМАС.

ЦАХАЛ отмечает, что Абу Мурад "принимал значительное участие в управлении террористами во время бойни" в минувшие выходные, среди которых были нападавшие, проникшие в Израиль с воздуха на дельтапланах.

Также ЦАХАЛ говорит, что ночью были нанесены отдельные "широкомасштабные" удары по десяткам объектов, принадлежащих спецназам ХАМАС, которые возглавили проникновение в Израиль 7 октября.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

Израильские военные в четверг предупредили 1,1 миллиона человек, живущих на севере сектора Газа, о необходимость покинуть свои дома на фоне признаков того, что они собираются усилить наступление в ответ на ХАМАС после террористических атак группировки 7 октября, в результате которых погибло более 1300 человек.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, в течение шести дней израильские военные самолеты наносили авиаудары по Газе, в результате чего улицы и дома были превращены в руины, погибло более 1799 человек, в том числе 583 ребенка, и было ранено еще 7388 человек.

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