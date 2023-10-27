Боевики утверждают, что им нужно время, чтобы найти всех людей, которых они похитили и увезли в Газу.

Представитель ХАМАС заявил, что их группировка не освободит заложников, которых она захватила во время жестокой атаки 7 октября, пока Израиль не согласится на прекращение огня.

Абу Хамид, член делегации ХАМАС, посетившей Москву в четверг, заявил российским СМИ, что группировке также нужно время, чтобы найти всех заложников в Газе, пишет Politico.

"Группа захватила в плен десятки людей, большинство из которых - мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа и затем освободить", - сказал Хамид.

По его словам, с момента захвата около 50 заложников были убиты из-за продолжающихся ответных израильских авиаударов по Газе.

Во время визита ХАМАС в Москву во главе с Мусой Абу Марзуком, основателем и политическим лидером группировки боевиков, Абу Хамид сказал, что они "объяснили" России причины нападения.

"Российская Федерация является дружественной страной для палестинского народа и поддерживает отношения со всеми представителями палестинского народа. Мы всегда готовы консультироваться с ней по различным вопросам", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 7 октября во время нападения ХАМАСа на Израиль группировка боевиков убила более 1400 человек, преимущественно мирных жителей, и захватила около 200 заложников, которых увезли в сектор Газа.

Израиль раскритиковал Россию за прием делегации ХАМАС, назвав визит "недостойным шагом" и попросив Москву выслать чиновников. В МИД России заявили, что переговоры были сосредоточены на освобождении заложников и эвакуации иностранных граждан из Газы. В ходе переговоров Россия "подтвердила свою неизменную позицию" в пользу создания палестинского государства, сказали они.

После атаки ХАМАСа на Израиль, Россия неоднократно предостерегала против наземного вторжения Иерусалима в Газу, которое, по словам российского диктатора Владимира Путина, приведет к более широкому региональному конфликту. Путин также обвинил США в эскалации конфликта.

По данным СМИ, израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, стоит ли проводить наземную операцию в Секторе Газа и как она должна выглядеть.

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