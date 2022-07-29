Визит политика на Тайвань до сих пор не подтвержден.

На официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Weibo (китайская соцсеть, аналог Twitter и Facebook) на фоне заявлений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань появилось противоречивое сообщение

"Готовьтесь к бою!",- говорится в сообщении 80-й армии Народно-освободительной армии Китая.

Ранее сегодня китайские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море.

Американськие издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань пока указан как "предварительный".

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа.

Пелоси станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим страну за 25 лет, если визит состоится.

Китай заявил, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он журналистам в среду вечером.

Дебаты о том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись на фоне роста обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

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