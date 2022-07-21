Байден заявил, что Пентагон не поддерживает визит Пелоси на Тайвань / фото REUTERS

Президент Джо Байден заявил, что Пентагон не поддерживает запланированный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. 

Об этом сообщает Financial Times.

На вопрос о том, считает ли он посещение Тайваня хорошей идеей, Байден ответил, что министерство обороны США против.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", — сказал он журналистам в среду вечером.

Белый дом не ответил на вопрос, кто из военных - министр обороны Ллойд Остин или генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов - придерживается такой точки зрения.

Источник издания сообщил, что военные провели несколько брифингов на эту тему. 

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань после празднования годовщины основания Народно-освободительной армии Китая 1 августа и за несколько месяцев до проведения 20-го съезда Коммунистической партии. Ожидается, что на съезде  президент Си Цзиньпин будет претендовать на третий срок в качестве лидера.

Пелоси станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим страну за 25 лет, если визит состоится.

В среду, 20 июля, офис Пелоси заявил, что в соответствии с протоколами безопасности визит не подтверждался и не отклонялся заранее.

Китай заявил, что ответит "решительными мерами", если Пелоси отправится на Тайвань.

Руспубликанец Майк Галлахер раскритиковал позицию Байдена по этому вопросу и призвал Пелоси совершить эту поездку.

"Это плохое послание президента, в целом слабое послание для внешней политики США. Я призываю спикера Пелоси не отступать", - сказал он.

Дебаты о том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократичного Тайваня. 

Ранее был анонсирован телефонный разговор Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Вероятно, он будет касаться Тайваня в том числе.

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