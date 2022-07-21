Президент Джо Байден заявил, что Пентагон не поддерживает запланированный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Об этом сообщает Financial Times.
На вопрос о том, считает ли он посещение Тайваня хорошей идеей, Байден ответил, что министерство обороны США против.
"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", — сказал он журналистам в среду вечером.
Белый дом не ответил на вопрос, кто из военных - министр обороны Ллойд Остин или генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов - придерживается такой точки зрения.
Источник издания сообщил, что военные провели несколько брифингов на эту тему.
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать
Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань после празднования годовщины основания Народно-освободительной армии Китая 1 августа и за несколько месяцев до проведения 20-го съезда Коммунистической партии. Ожидается, что на съезде президент Си Цзиньпин будет претендовать на третий срок в качестве лидера.
Пелоси станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим страну за 25 лет, если визит состоится.
В среду, 20 июля, офис Пелоси заявил, что в соответствии с протоколами безопасности визит не подтверждался и не отклонялся заранее.
Китай заявил, что ответит "решительными мерами", если Пелоси отправится на Тайвань.
Руспубликанец Майк Галлахер раскритиковал позицию Байдена по этому вопросу и призвал Пелоси совершить эту поездку.
"Это плохое послание президента, в целом слабое послание для внешней политики США. Я призываю спикера Пелоси не отступать", - сказал он.
Дебаты о том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократичного Тайваня.
Ранее был анонсирован телефонный разговор Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Вероятно, он будет касаться Тайваня в том числе.