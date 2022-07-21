Военные провели несколько брифингов на эту тему.

Президент Джо Байден заявил, что Пентагон не поддерживает запланированный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает Financial Times.

На вопрос о том, считает ли он посещение Тайваня хорошей идеей, Байден ответил, что министерство обороны США против.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", — сказал он журналистам в среду вечером.

Белый дом не ответил на вопрос, кто из военных - министр обороны Ллойд Остин или генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов - придерживается такой точки зрения.

Источник издания сообщил, что военные провели несколько брифингов на эту тему.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань после празднования годовщины основания Народно-освободительной армии Китая 1 августа и за несколько месяцев до проведения 20-го съезда Коммунистической партии. Ожидается, что на съезде президент Си Цзиньпин будет претендовать на третий срок в качестве лидера.

Пелоси станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим страну за 25 лет, если визит состоится.

В среду, 20 июля, офис Пелоси заявил, что в соответствии с протоколами безопасности визит не подтверждался и не отклонялся заранее.

Китай заявил, что ответит "решительными мерами", если Пелоси отправится на Тайвань.

Руспубликанец Майк Галлахер раскритиковал позицию Байдена по этому вопросу и призвал Пелоси совершить эту поездку.

"Это плохое послание президента, в целом слабое послание для внешней политики США. Я призываю спикера Пелоси не отступать", - сказал он.

Дебаты о том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократичного Тайваня.

Ранее был анонсирован телефонный разговор Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Вероятно, он будет касаться Тайваня в том числе.

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