Американские военные обеспокоены тем, что самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси "будет сбит" китайскими войсками, когда он приблизится к воздушному пространству Тайваня.
Слова Пелоси цитирует Taiwan News.
На брифинге репортер попросил ее ответить на комментарий Байдена, что военные не считают хорошей идеей Пэлоси посещать Тайвань в это время.
Пелоси, в свою очередь, подчеркнула, что никогда не обсуждает планы своих поездок заранее, поскольку это "вопрос безопасности".
Отвечая на опасения военных по поводу потенциальной поездки на Тайвань, она сказала: "Я думаю, что президент имел в виду, возможно, военные боялись, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то в этом роде".
Затем она уточнила свой ответ, сказав: "Я точно не знаю. Я этого не видела. Я этого не слышала".
Как писал УНИАН, китайские власти пригрозили США "серьезными мерами" в ответ на приезд Пелоси на Тайвань.
Ни один действующий спикер США не посещал Тайвань с 1997 году.
В последние годы США и другие страны сопротивляются изоляционной кампании Пекина. Си пытается оказать давление на тайваньского лидера Цай Инвэнь из-за ее отказа признать, что обе стороны являются частью "одного Китая".
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