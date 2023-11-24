Он говорит, что Москве "самой необходимо оружие".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия задерживает поставки оружия, которое страна уже оплатила.

"Ведутся обсуждения о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант", - цитирует его информационное агентство Арменпресс.

При этом премьер говорит, что России "самой необходимо оружие", поэтому Армения "готова работать по этому вопросу".

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Обострение отношений между Арменией и РФ

Напомним, что в октябре Армения утвердила Римский устав. Теперь она в списке стран, которые обязаны задержать Путина, если он окажется на их территории.

Перед этим в Москве сделали ряд резких заявлений и потребовали, чтобы власти "разъяснили" свое намерение ратифицировать его. В том же месяце Пашинян отказался от визита на заседание Совета глав государств СНГ, объяснив это "рядом обстоятельств".

Также Пашинян заявлял, что Армения ищет новых партнеров, поскольку Россия не выполнила свои союзнические обязательства.

23 ноября Армения впервые не принимала участие в заседании Совета Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). В разговоре с Лукашенко Панинян "выразил надежду, что партнеры поймут это решение".

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