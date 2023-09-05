Захарова заявила, что они определят дальнейшие шаги после ответа.

Россия требует, чтобы власти Армении разъяснили желание ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест диктатора Путина.

Такое заявление сделала официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге, пишут российские издания.

"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счëт и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", - сказала она.

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Ратификация Римского статута Арменией: что известно

Напомним, в начале сентября правительство Армении направило Римский статут на ратификацию в Национальное собрание. Известно, что власти страны хотят это использовать его в противостоянии с Азербайджаном.

Конституционный суд Армении в 2004 году признал, что обязательства договора противоречат ряду положений конституции. В этом году он вынес новое решение, согласно которому Римский статут соответствует нормам конституции Армении.

Напомним, что весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за депортацию детей из Украины. Римский устав ратифицировали 123 государства, поэтому Путина должны арестовать на их территории.

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