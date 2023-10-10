Конкретная причина такого шага не сообщается.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Бишкек на заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября.

Как сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, Пашинян не сможет принять участие в саммите по причине "ряда обстоятельств".

Политика Армении

Власти Армении регулярно критикуют РФ и ОДКБ в бездействии и неспособности выполнять взятые на себя обязательства.

Видео дня

В частности, в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха. По словам Пашиняна, РФ обвиняет Запад, что он подталкивает правительство Армении "к принятию мер, направленных на вытеснение России" из региона, однако на самом деле "Россия сама уходит из региона".

Пашинян добавил, что "есть процессы", которые наводят на мысль, что "однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет". Он также назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России в сфере безопасности.

Также он заявлял, что Армении пора выходить из-под российского крыла и пытаться обеспечивать свою безопасность самостоятельно. При этом он отметил, что стране потребуется немало времени, чтобы стать полноценным партнером Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: