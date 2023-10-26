Премьер говорит, что в длительном присутствии военных баз РФ нет преимуществ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что они ищут новых партнеров, поскольку Россия не выполнила свои союзнические обязательства.

В интервью The Wall Street Journal он сказал, что речь идет о недавних событиях в Карабахе. Кроме того, Армения больше не видит никаких преимуществ в длительном присутствии российских военных баз, добавил премьер.

"Эти события подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. Именно это мы и пытаемся сделать сейчас", - сказал Пашинян.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле "не склонны воспринимать Wall Street Journal как первоисточник" и хотят обсудить отношения с Арменией в ходе встречи.

"Негоже России и Армении общаться через газеты, тем более, через Wall Street Journal", - цитируют его РИА Новости.

Отношения России и Армении

Как известно, в последнее время отношения между странами ухудшились, официальные представители выступали с резкими заявлениями.

Москва требовала, чтобы Ереван "разъяснил" намерение ратифицировать Римский устав, также стало известно о совместных учениях между Арменией и Соединенными Штатами Америки.

В этом месяце Армения утвердила Римский устав, теперь они должны будут задержать российского диктатора Путина, если он прибудет в страну.

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