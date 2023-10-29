Также США обвиняют ХАМАС в том, что он не выпускает американских граждан и других иностранцев из Газы, в то время, как Израиль усиливает наступление.

Риск того, что арабо-израильский конфликт может перерасти в более широкий региональный, является "реальным".

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. "Президент был очень откровенен по этому поводу: если американские войска будут атакованы Ираном и его приспешниками, мы ответим... думаю, что иранцы поняли наше сообщение", - сказал он в ответ на вопрос о том, что будет, если поддерживаемые Ираном группировки продолжат попытки нападений на силы США в регионе, передает Голос Америки.

"Мы принимаем все меры для защиты и повышения бдительности и, а также работаем с другими странами в регионе, чтобы попытаться удержать конфликт, который происходит в Израиле и газе, от перерастания в региональный конфликт. Риск реален, поэтому бдительность высока, и шаги, которые мы предпринимаем, чтобы сдержать и предотвратить это, являются серьезными, систематическими и постоянными", - пояснил Салливан.

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Помимо этого, он заявил, что освобождение американских, израильских и других заложников в Газе является приоритетом для Белого дома на фоне расширения наземных операций Израиля против ХАМАСа.

"Мы готовы поддерживать гуманитарные паузы, чтобы заложники могли безопасно выйти. И мы будем продолжать работать над этим каждый день, потому что у президента нет большего приоритета, чем возвращение американских граждан", – сказал Салливан.

При этом чиновник отметил, что США обвиняют ХАМАС в том, что он не выпускает американских граждан и других иностранцев из Газы, в то время, как Израиль усиливает наступление.

"Египтяне готовы разрешить американским гражданам и иностранцам пройти через пункт пропуска Рафах в Египет. У Израиля нет возражений. ХАМАС препятствует их отъезду и предъявляет ряд требований. Я не могу публично рассказывать об этих требованиях, но это предмет дискуссий на переговорах, которые продолжаются", - детализировал Салливан.

Ситуация в Секторе Газа

В Секторе Газа находится около 600 американских граждан, которые, не имеют возможности выбраться оттуда.

Министерство здравоохранения Газы, которым управляют боевики ХАМАС, сообщило, что с начала израильского наступления в Газе погибли более 8 тыс. человек. По данным израильского правительства, более 1400 человек были убиты во время нападения ХАМАСа на Израиль, в том числе не менее 310 солдат.

Два дня назад Израиль начал расширенную наземную операцию в секторе Газа.

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