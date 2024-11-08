Уже задержаны около 60 человек.

В Амстердаме на улицах происходят массовые нападения на израильских футбольных болельщиков. Как пишет Bloomberg, погромы начались после матча Лиги Европы между местной командой "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив).

После окончания матча, в результате которого "Аякс" победил со счетом 5:0, полиция Нидерландов стала фиксировать массовые нападения на болельщиков из Израиля. Сами фанаты рассказывают, что нападавшие были с палестинскими флагами и скандировали "Свободу Палестине". Кроме того, неизвестные даже пытались проникнуть в отели в поисках израильтян.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал полицию Амстердама "действовать против бунтовщиков решительно и быстро". Также Израиль планирует направить 2 самолета в Нидерланды, чтобы забрать своих граждан.

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Голландская полиция уже арестовала 57 человек после столкновений между израильскими и пропалестинскими футбольными фанатами. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 10 человек получили ранения.

Израиль - последние новости

В начале ноября издание WSJ сообщило, что Иран готовится атаковать Израиль мощными боеголовками и другим оружием. Тегеран частным образом предупредил Каир о "жестоком и комплексном" ответе Израиля в связи с атакой на Иран 26 октября.

А несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галланта, что вызвало массовые протесты по всей стране.

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