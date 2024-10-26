В ночь на 26 октября Израиль начал воздушную атаку на Иран. Армия обороны страны сообщила, что прямо сейчас наносит точные удары по военным целям:
"Режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября - на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Государство Израиль имеет право и обязанность ответить".
В Вашингтоне сказали журналистам, что Соединенные Штаты Америки не участвуют в этой атаке, пишет CNN. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт посоветовал им получить больше информации от самого Израиля.
"Мы понимаем, что Израиль осуществляет целенаправленные удары по военным объектам в Иране в рамках самообороны и в ответ на иранскую баллистическую ракетную атаку на Израиль 1 октября", - добавил он.
Атаки Ирана на Израиль
Напомним, 1 октября иранская армия осуществила второй массированный обстрел территории Израиля, выпустив по стране десятки ракет. Сбивать их помогали Соединенные Штаты Америки.
Ранее CNN сообщал о возможной утечке секретных данных американской разведки относительно планов Израиля. Речь идет о подготовке ответа на иранские обстрелы.