Руководство России переживает кризис доверия, а выявленные во время войны с Украиной слабости РФ, скорее всего, приведут к началу конца.

Экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес призвал начинать готовиться к распаду Российской Федерации.

Об этом пишет The Telegraph.

"Если мы не подготовимся к такой возможности так, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в нашей геополитике", - пояснил он.

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По словам Ходжеса, руководство России переживает кризис доверия, а выявленные во время войны слабости, скорее всего, приведут к началу конца. Он добавил, что крах может начаться постепенно, однако быстро перейти в неконтролируемый процесс.

Первым фактором для развала РФ может стать падение внутреннего доверия к российской армии, которая традиционно была основой легитимности Кремля. Россияне, которые раньше соблазнялись размерами зарплат военных, теперь избегают призыва.

Это обострило непропорциональное вербовки этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах. По мнению генерала, если чеченцы решат развязать еще одну войну за независимость, то Путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними.

Во-вторых, экономика РФ из-за потери энергетических рынков, которые ранее компенсировали отсутствие современной промышленности в России, не сможет поддерживать население в 144 млн.

Последним фактором является малонаселенность России в отношении территорий, которыми располагает страна.

"Эти цифры затрудняют достижения гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться", - отметил Ходжес.

В совокупности эти дилеммы представляют очень серьезный вызов для Запада.

"Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с катастрофой. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду России около 30 лет назад и внутренним проблемам в РФ, вероятно, привели к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз", - подытожил генерал.

Ранее российский оппозиционный журналист Александр Невзоров спрогнозировал, что распад РФ запустит Литва некогда развалила СССР.

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