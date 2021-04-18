Сообщается, что из-за голодовки состояние оппозиционера критическое.

В России Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) анонсировал новый митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который продолжает голодовку в исправительной колонии. Митинг назначен на среду, 21 апреля.

Читайте такжеВрачи заявили о критическом состоянии НавальногоОб этом говорится на странице российского оппозиционера в Facebook.

«Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Среда, 21 апреля, 19:00, центральные площади российских городов», - говорится в сообщении.

Инициаторы митинга отмечают, что Навального «убивают на глазах у всех», а «его жизнь висит на волоске»:

«У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель держит голодовку, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет».

Заключение Навального: подробности

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления «новичком».

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Автор: Катерина Шварц