Полиция обвинила украинцев в нарушении албанской границы.

В порту албанского города Влёра правоохранительные органы задержали яхту с четырьмя украинцами.

Читайте такжеАлбания высылает двух иранских дипломатовОб этом сообщает албанский портал DurresLajm.

Украинцы на яхте направлялись из Турции в Черногорию. Они утверждают, что на их яхте закончилось топливо.

Полиция их задержала после обвинения в нарушении албанской границы.

Источники в полиции сообщили, что существует подозрение, что яхта могла использоваться в преступных целях.

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Автор: Виталий Саенко