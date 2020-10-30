Украинцев задержали после обвинения в нарушении албанской границы \ фото en.wikipedia.org
В порту албанского города Влёра правоохранительные органы задержали яхту с четырьмя украинцами.
Читайте такжеАлбания высылает двух иранских дипломатовОб этом сообщает албанский портал DurresLajm.
Украинцы на яхте направлялись из Турции в Черногорию. Они утверждают, что на их яхте закончилось топливо.
Полиция их задержала после обвинения в нарушении албанской границы.
Источники в полиции сообщили, что существует подозрение, что яхта могла использоваться в преступных целях.
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