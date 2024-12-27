Вадим Хлюдзинский

Степень магистра по авиационному транспорту Кальянинов получил в апреле 2021 года.

Погибший в результате авиакатастрофы в Казахстане пилот Александр Кальянинов учился в летной академии украинского города Кропивницкий. Об этом Укринформ сообщил руководитель Украинской государственной летной академии Сергей Недилько.

Он уточнил, что степень магистра по авиационному транспорту Кальянинов получил в апреле 2021 года, обучаясь в Украинской государственной летной академии (тогда - Летная академия НАУ).

По словам Недилько, Александр проходил обучение на факультете летной эксплуатации по образовательно-профессиональной программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификацию "инженер-пилот" и "инженер-исследователь":

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"Александр Кальянинов с детства мечтал стать пилотом, как его отец. Во время авиакатастрофы пилот Александр Кальянинов вместе с капитаном Игорем Кшнякиным спасли десятки жизней".

Катастрофа самолета в Казахстане - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку авиакатастрофе в Казахстане. По его словам, фото и видео свидетельствуют об ответственности РФ за авиакатастрофу.

Как сказал Зеленский, необходимо консолидировать все международное давление на Москву.

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Как известно, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавший возле города Актау в Казахстане, был сбит российским ЗРК.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Погибло 38 человек.

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