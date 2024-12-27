Президент акцентировал на необходимости консолидировать все международное давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что фото и видео свидетельствуют об ответственности России за катастрофу самолета Embraer E190AR рейса "Баку-Грозный" над Казахстаном. Об этом глава государства сообщил в сети X.

Глава государства сообщил, что появляется все больше подробностей ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Президент Украины выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Как отметил Зеленский, каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины.

Видео дня

"Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент Украины, если Россия продолжит распространять ложь, так же как это сделала ранее в случае сбития ею самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в июле 2014 года, тогда "необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности".

Авиакатастрофа в Казахстане - что известно

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавший возле города Актау в Казахстане, был сбит российским ЗРК.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Погибло 38 человек.

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