Крушение пассажирского самолета в Казахстане: как отреагировали в Кремле

Песков заявил, что нужно ждать результатов "расследования".

Официальный Кремль отказывается комментировать авиакатастрофу в Казахстане на территории аэропорта Актау, где 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", вероятно, вследствие удара российской ППО. Азербайджанский депутат Расим Мусабеков заявил, что РФ должна извиниться, но страна-агрессор пока не признает своей причастности к гибели пассажиров самолета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше все. Ну, почти".

В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, заявил журналистам, что в Кремле знают о заявлении азербайджанского депутата Расима Мусабекова, потребовавшего, чтобы Москва извинилась за удар средствами ПВО по самолету. При этом он подчеркнул, что не станет комментировать трагедию до завершения расследования причин катастрофы.

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"Безусловно, видели (заявление депутата - УНИАН), но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал…. Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", - сказал представитель Путина.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines). В результате - десятки погибших и раненых, в том числе - дети.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, самолет мог быть обстрелян российским ПВО - на фюзеляже присутствуют множественные повреждения от поражающих элементов, свойственных зенитно-управляемым ракетам. Обозреватель приходит к выводу: проблемы у самолета начались во время перелета из Махачкалы в Актау. К аналогичному выводу - об обстреле ПВО - пришли многие эксперты.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в комментарии СМИ заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку пассажирского судна средствами противовоздушной обороны. Он добавил, что в РФ некоторые пытаются "заметать следы", вместо того, чтобы извиниться. Депутат подчеркнул, что самолет сбит на территории России, в небе над Грозным, и "отрицать это невозможно".

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