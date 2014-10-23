В России готовятся к протестам: полицию одевают в костюмы, защищающие от «коктейлей Молотова»
Российские ученые разработали защитный комбинезон "Спецназ", который сможет защитить сотрудника правоохранительных органов от "коктейля Молотова".
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании, которая создала костюм, Юрия Косырева.
"В связи с участившими случаями применения "коктейлей Молотова" во время массовых беспорядков в мире, у российских силовых ведомств возникла потребность в новых средствах защиты. Особенностью разработанного нами в этом году защитного комбинезона "Спецназ" является то, что он закрывает абсолютно все жизненно важные органы и при этом легок в ношении, а также не пропускает огня коктелей "Молотова", — сказал Косырев.
Читайте такжеВ Гонконге произошли новые столкновения между демонстрантами и полицией
Он уточнил, что "у спецназовца или полицейского будет почти полминуты на то, чтобы снять с себя горящий костюм. Мы также обеспечили максимальную легкость снятия "Спецназа": достаточно потянуть за специальное кольцо, и он сразу же спадет, как только это будет необходимо".