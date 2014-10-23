В России готовятся к протестам: полицию одевают в костюмы, защищающие от «коктейлей Молотова»

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании, которая создала костюм, Юрия Косырева.

"В связи с участившими случаями применения "коктейлей Молотова" во время массовых беспорядков в мире, у российских силовых ведомств возникла потребность в новых средствах защиты. Особенностью разработанного нами в этом году защитного комбинезона "Спецназ" является то, что он закрывает абсолютно все жизненно важные органы и при этом легок в ношении, а также не пропускает огня коктелей "Молотова", — сказал Косырев.

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Он уточнил, что "у спецназовца или полицейского будет почти полминуты на то, чтобы снять с себя горящий костюм. Мы также обеспечили максимальную легкость снятия "Спецназа": достаточно потянуть за специальное кольцо, и он сразу же спадет, как только это будет необходимо".