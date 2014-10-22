The Guardian: Россия готовится к холодной как лед войне, демонстрируя военную силу в Арктике

Яя – очень маленький арктический остров, который возвышается всего на один метр над уровнем моря, а его площадь составляет всего 500 кв. м. Российские летчики обнаружили его в начале октября. Как сообщило государственное информационное агентство «РИА Новости», после того как исследовательское судно «Адмирал Владимирский» подтвердил его наличие в море Лаптевых, Яя скоро будет добавлен на карте Северного Ледовитого океана и станет частью российской территории, пишет Изабель Мандро в своей статье, которая называется «Россия готовится к холодной как лед войне, демонстрируя военную силу в Арктике», опубликованной в британской газете The Guardian.

Россия полна решимости защищать свои интересы на этих ледяных просторах и теперь ей мало будет просто оставить свой ​​след, как это было в 2007 г., когда был установлен российский флаг в титановой капсуле на глубине 4200 м. в районе Северного полюса. Теперь она начала проводить широкомасштабную милитаризацию Арктики, обширной территории, желанной как для нее самой, так и для четырех ее соседей: Канады, США, Норвегии и Дании.

Как сообщили «РИА Новости», в настоящее время возобновляется работа бывших советских баз ​​в ответ на то, что НАТО вновь заинтересовалось регионом. Российские власти заявили, что взлетно-посадочная полоса на архипелаге Новая Земля в настоящее время может принимать истребителей, а часть Северного флота открывает там штаб-квартиру. На крайнем севере будет сформирована новая военная группа, которая будет состоять из двух бригад, общей численностью 6 тыс. солдат, которые будут дислоцироваться сначала в Мурманской области, а затем в Ямало-Ненецком автономном округе. Также планируют установить радиолокационные системы и системы наведения с земли на архипелаге Земля Франца-Иосифа (часть Новой Земли), острове Врангеля и на мысе Шмидта. Федеральная служба безопасности планирует увеличить количество пограничников на северной границе России.

Во время недавнего проведения широкомасштабных военных учений «Восток 2014» – самых значительных с момента распада Советского Союза – российские войска выполняли боевые задания в Арктике, используя комплексы «Панцирь-С» и «Искандер-М». Такие действия могут вернуть атмосферу холодной войны, когда регион находился в центре внимания США и НАТО, так как они были убеждены, что он может стать площадкой для запуска ядерных ракет.

«В те дни обостренной паранойи, когда казалось жизненно важным отслеживать подводные лодки противника и защищать свои собственные, это, возможно, имело смысл. Но нынешнее наращивание военной мощи не имеет смысла», – говорит Александр Гольц, военный аналитик и заместитель редактора «Ежедневного журнала», новостного сайта, который был подвергнут цензуре уже через несколько часов после аннексии Крыма. «Это соответствует позиции российского государства, которое понимает только слово «сила» в военном плане», – добавил он. «Но все же нужно соблюдать пропорцию, это по-прежнему только символическая битва. Взгляните на карту, и вы сразу поймете, что если 6 тыс. человек разместить на такой огромной площади, это не так и много»​​.

«Это абсолютно бессмысленно», – говорит Владимир Чупров из «Гринпис Россия». «Единственным оправданием, опять же, может быть желание объединить российский народ перед лицом внешнего врага, который якобы пытается забрать «нашу» Арктику, несмотря на то, что нет ни единой угрозы. Это учебная территория, на которой Россия может демонстрировать свою силу, и это больше вопрос мировой политики, чем экономики».

Углеводородные ресурсы Арктики, тем не менее, очень сильно притягивают. Ее приравнивают ко «второму Ближнему Востоку», где запасы нефти и газа составляют 17% и 30% соответственно от общего объема. Но из-за экстремальных климатических условий и недавних международных санкций против России многие проекты были заморожены. В настоящее время Россия может добывать в этой области не больше 6,6 тонн нефти в год, в то время как 4,5 млн. тонн теряются в целом по стране из-за протекающих трубопроводов», по даанным Гринпис.

И, наконец, Северный морской путь между Азией и США, который, в конечном счете, откроется, поскольку лед тает, став альтернативой Суэцкому каналу. Но и здесь есть значительная доля неопределенности в связи с непомерной ценой использования атомных ледоколов, которые будут удерживать его открытым. У России есть четыре таких судна. Но работа одного стоит «120 тыс. долл. в день», говорит Чупров. Он также обеспокоен тем, как воздействует на окружающую среду наращивание военной мощи в Арктике. «Во время последних военных учений на острове Врангеля запускали ракеты, без наблюдателей, а эта область является местом размножения белых медведей и моржей».

11 октября, пытаясь оправдаться, министерство обороны России объявило о планах строительства «регионального центра окружающей среды [...] для предотвращения загрязнения в тех районах, где развернуты российские войска». Для российских военных систематически проводится «обучение и инструктаж по экологической безопасности и соблюдению законодательства», – добавил заместитель министра Дмитрий Булгаков. Но этого будет недостаточно, чтобы успокоить западные державы.

Арктика, где действует международное морское право, стала причиной и других споров. Канада регулярно проводит военные учения на своей арктической территории. Отношения между Оттавой и Москвой значительно охладились с начала украинского кризиса.