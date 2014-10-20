Испанская медсестра практически излечилась от Эболы
08:05, 20 октября 2014Мир
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Власти Испании сообщили о негативных результатах тестов медсестры Терезы Ромеро – первого человека, заразившегося лихорадкой Эбола за пределами Африки.
REUTERS
Полученные результаты позволяют предположить, что 44-летняя Ромеро больше не инфицирована вирусом Эбола, передает Русская служба Би-би-си.
Медсестра пройдет повторный анализ. Если он также окажется негативным, ее можно будет считать полностью выздоровевшей. Сейчас она находится под наблюдением врачей в мадридской больнице Карлоса III.
Читайте такжеИспания расследует, как медсестра заразилась Эболой - BBCТереза Ромеро заразилась Эболой, ухаживая в больнице в Мадриде за двумя католическими священниками, заболевшими Эболой в Африке. Оба впоследствии скончались.
Испанская медсестра вылечилась от Эболы
По словам медсестры, она, вероятно, неосторожно коснулась своего лица рукой в перчатке после ухода за одним из священников.
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