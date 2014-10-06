В Испании зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Смертельная инфекция была выявлена у одной из медсестер больницы Carlos III. В этой больнице ранее проходил лечение миссионер Мануэль Гарсиа Вьехо. Он скончался 25 сентября от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ).

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Сотрудница медицинского учреждения обратилась в госпиталь Alcorcon утром 6 октября. Проведенные специалистами тесты подтвердили факт заражения вирусом. В больнице, куда поступила медсестра, введен особый режим инфекционной защиты, предусмотренный для таких случаев.

Первым испанцем, у которого обнаружили БВВЭ, стал священник Мигель Пахарес, работавший в Либерии.