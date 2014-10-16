В аэропорту Мадрида введен режим ЧС из-за симптомов Эболы у одного из пассажиров

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Гражданин Нигерии пожаловался экипажу самолета на характерные для лихорадки симптомы — у него болела голова, был озноб и повышенная потливость. Он прилетел в Мадрид из Парижа, куда он прибыл из столицы Нигерии Лагоса.

Экипаж самолета передал информацию мадридским санитарным службам. Они прибыли сразу после прилета самолета и сразу же изолировали предполагаемого заболевшего.

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Газета сообщает, что, скорее всего, нигерийца доставили в госпиталь «Карлос III», где уже от лихорадки Эбола лечится заразившаяся медсестра.

Вспышка геморрагической лихорадки, вызываемой вирусом Эбола, началась в феврале 2014 года в Западной Африке. В начале августа в ВОЗ признали, что изначально болезнь не была воспринята с должной серьезностью.