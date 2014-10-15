В аэропорту Хитроу расширяется проверка пассажиров в отношении заражения вирусом Эбола - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News, который цитирует министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Таким образом, проверки теперь проходят в первом, втором и пятом терминалах. К слову, в первый и пятый терминалы прибывают рейсы в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне подобный контроль был введен в первом терминале аэропорта. Соответствующие бригады медиков были развернуты в зоне пограничного контроля, где проверяется наличие виз. Именно в этот терминал в основном прибывают пассажиры из трех стран, которые подвергаются контролю - Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

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Предполагается, что в ближайшие дни аналогичные бригады медиков начнут свою работу во всех терминалах Хитроу, а также во втором по размеру аэропорту Лондона - Гатвике и столичном железнодорожном вокзале Сент-Панкрас, куда прибывают скоростные поезда из континентальной Европы.

Вместе с тем, выступая в британском парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что ”Великобритания сделает все, чтобы сохранить страну в безопасности”. ”Стоит подчеркнуть, что прямых полетов между Великобританией и Либерией, Сьерра-Леоне или Гвинеей нет. Таким образом, речь идет о людях, которые приезжают сюда пересадочными рейсами, и именно поэтому так важно начать процесс поверки в Хитроу”, - отметил он.

По словам Кэмерона, вечером состоится очередное совещание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям ”Кобра” под председательством министра иностранных дел Филипа Хаммонда.