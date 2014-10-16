Путин и террористы ИГ используют одни и те же средства - НАТО

00:46, 16 октября 2014
Мир
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Президент России Владимир Путин и представители «Исламского государства Ирака и Леванта» имеют общую цель и методы - отрицание демократии, насилие и запугивание

REUTERS

Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу на форуме в рамках онлайнового проекта "Security| Jam", сообщает РИА «Новости».

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«Неосоветский ревизионизм господина Путина и терроризм ИГ имеют свои отличительные черты. Но они разделяют схожие методы — запугивание и насилие — для достижения схожей цели: отвержение демократии, терпимости и верховенства права как золотого стандарта международных отношений», — заявил Вершбоу.

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