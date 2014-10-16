Путин и террористы ИГ используют одни и те же средства - НАТО
00:46, 16 октября 2014Мир
14 0
Президент России Владимир Путин и представители «Исламского государства Ирака и Леванта» имеют общую цель и методы - отрицание демократии, насилие и запугивание
REUTERS
Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу на форуме в рамках онлайнового проекта "Security| Jam", сообщает РИА «Новости».
Читайте такжеНАТО прогнозирует ухудшение ситуации на Донбассе в ближайшие дни
«Неосоветский ревизионизм господина Путина и терроризм ИГ имеют свои отличительные черты. Но они разделяют схожие методы — запугивание и насилие — для достижения схожей цели: отвержение демократии, терпимости и верховенства права как золотого стандарта международных отношений», — заявил Вершбоу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter