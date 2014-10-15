Медведев заподозрил у Обамы «отклонения в мозгу» из-за его заявления о России, как о второй угрозе человечества

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу CNBC.

"Мне, например, очень печально, что президент Обама, выступая с трибуны Организации Объединенных Наций и перечисляя угрозы, стоящие перед человечеством, или вызовы, которые стоят перед человечеством, на первое место поставил лихорадку Эбола, на второе место - Российскую Федерацию, и только на третье место - "Исламское государство", - сказал он.

"Мне даже не хочется это комментировать, это грустно, это какая-то аберрация (отклонение. - Ред.) в мозгу", - удивляется Медведев.

Он также прокомментировал фразу премьер-министра Австралии, который обещал "атаковать" Путина во время саммита G20.

По словам Медведева, каждый серьезный политик должен очень внимательно относиться к тому, что он произносит.

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"Если ему нравится выражаться спортивными терминами - пожалуйста. Господин Путин в смысле спорта человек очень продвинутый, и я думаю, что у них могла бы получиться очень мощная дискуссия", - сказал российский премьер.

"Но вообще-то любой серьезный политик должен очень внимательно относиться к тому, что он говорит", - добавил он.