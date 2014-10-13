Россия предложила Абхазии объединить армии

20:23, 13 октября 2014
Мир
2 0

В парламент непризнанной Абхазии внесли новый договор с Россией, предусматривающий, в частности, создание объединенной группировки войск. 

Россия хочет общую армию с непризнанной Абхазией / Минобороны.рф

Как сообщает Дождь, текст документа опубликовало в понедельник, 13 октября, абхазское информагентство «Апсныпресс».

Статья 5 договора «О сотрудничестве и интеграции» предполагает создание объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Абхазии «для отражения агрессии (вооруженного нападения) в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и формирование органов управления этой группировкой».

Читайте такжеПутин пытается превратить Донбасс в Абхазию, чтобы инвесторы боялись идти в УкраинуКроме того, договор предусматривает создание общей оборонной инфраструктуры и совместные действия по охране государственной границы Абхазии.

Как сообщил "президент" Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с депутатами парламента республики, проект договора подготовила российская сторона. Документ поступил из России по дипломатическим каналам.

Источник в администрации президента России сказал «Ведомостям», что новый договор расширяет и дополняет подписанный в 2008 году «большой договор России и Абхазии». Он заявил, что речи об ущемлении суверенитета и независимости Абхазии не идет и в Москве считают, что большинство положений договора не вызовут негативной реакции Сухуми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter