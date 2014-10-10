В сирийском Кобани прогремели два крупных взрыва - BBC

Коалиция под предводительством США нанесла авиаудары по позициям джихадистов, чтобы остановить их наступление, передает BBC Украина.

Одновременно появилась информация о терактах, совершенных боевиками в городе.

По сообщениям, сейчас "ИД" может контролировать до 40% Кобани.

Читайте такжеКурды ведут бои с исламистами в Сирии, в Турции продолжаются кровавые протестыКомандующий курдских сил, которые защищают город, призвал коалицию срочно сбросить с воздуха оружие для его бойцов и обеспечить коридор, чтобы остальные гражданских, которые остались в городе, могли его покинуть.