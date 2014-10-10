В сирийском Кобани прогремели два крупных взрыва - BBC
20:04, 10 октября 2014Мир
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По меньшей мере два больших взрыва зафиксированы в сирийском городе Кобани. Здесь продолжаются бои между боевиками "Исламского государства" и курдами, которые обороняют город.
REUTERS
Коалиция под предводительством США нанесла авиаудары по позициям джихадистов, чтобы остановить их наступление, передает BBC Украина.
Одновременно появилась информация о терактах, совершенных боевиками в городе.
По сообщениям, сейчас "ИД" может контролировать до 40% Кобани.
Читайте такжеКурды ведут бои с исламистами в Сирии, в Турции продолжаются кровавые протестыКомандующий курдских сил, которые защищают город, призвал коалицию срочно сбросить с воздуха оружие для его бойцов и обеспечить коридор, чтобы остальные гражданских, которые остались в городе, могли его покинуть.
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