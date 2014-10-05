В Гонконге протестующие согласились убрать часть баррикад

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Associated Press. Как отмечает агентство, телевизионный материал из центра событий показал представителя протестующих, который пожимал руку полицейскому. Предполагается, что подобные действия стали частью стратегии митингующих, направленной на то, чтобы произвести перегруппировку сил.

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По данным агентства Рейтер, лидеры протестующих студентов призвали своих сторонников покинуть удаленные районы и присоединиться к основной массе демонстрантов в центре города.

Напомним, в воскресенье в Гонконге полиция попыталась разогнать толпу протестующих.