Великобритания и Нидерланды требуют от ЕС пересмотра отношений с Россией

После авиакатастрофы в Украине Европейский Союз должен пересмотреть свое отношение к России в свете доказательств того, что самолет сбили пророссийские террористы. Такое мнение высказали премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и его нидерландский коллега Марк Рютте во время телефонного разговора в субботу, 19 июля, передает информационное агентство Reuters.

Читайте такжеПорошенко: Террористы совершают уже второе международное преступление Ранее министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что его страна располагает данными о том, что к крушению самолета на востоке Украины с большой долей вероятности имеют отношение пророссийские сепаратисты, сообщает Немецкая Волна.

Как отмечает агентство AFP, Лондон обвиняет Москву в том, что она не оказывает достаточного влияния на сепаратистов на востоке Украины, с тем чтобы они обеспечили международным экспертам доступ к месту крушения самолета "Малайзийских авиалиний".

В беседах по телефону, которые Кэмерон провел не только с Рютте, но и с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом, все три политика единодушно высказались по поводу того, что Владимир Путин "должен активно взаимодействовать с международным сообществом и использовать свое влияние на сепаратистов", заявила официальный представитель британского правительства.

Она также подчеркнула, что Великобритания и Австралия намерены совместно добиваться от Совбеза ООН обеспечения возможности для быстрого и беспрепятственного доступа к месту крушения самолета и расследования причин авиакатастрофы, отмечает AFP.