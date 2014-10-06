В Гонконге демонстранты согласились разобрать часть баррикад, но продолжат акции протеста

Как передает Радио Свобода, в тот же день полиция предупредила, что примет необходимые меры для очистки улицы от протестующих перед началом рабочей недели 6 октября.

Представители Федерации студентов, возглавившеймассовые акции протеста в Гонконге, заявили, что пойдут на переговоры с властями о политических реформах. При этом они сообщили о готовности продолжить акции протеста.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье в Гонконге произошли столкновения между манифестантами и правоохранителями, применившими против активистов перцовый газ и дубинки.

Участники выступлений, начавшихся в конце сентября, требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков.