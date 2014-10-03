Протесты в Гонконге: стороны согласились на переговоры

За несколько минут до полуночи, когда истекал срок ультиматума, выдвинутого демонстрантами власти для ответа на их требования, с заявлением на пресс-конференции выступил глава администрации Гонконга Лян Чженьин, сообщает Радио Свобода.

Он объявил о назначении специального представителя, который будет вести переговоры с участниками протестов, в основном студентами, от имени правительства.

Читайте такжеВ Гонконге появился свой "Антимайдан"По сообщениям, это заявление помогло разрядить напряженную ситуацию в Гонконге, где происходили столкновения демонстрантов с полицией.

Участники выступлений, получивших название «Революции зонтиков», требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков.

Власти Китая недавно утвердили процедуру, согласно которой жители Гонконга могут сами отдать голоса за одного из нескольких кандидатов. Но предлагать и утверждать претендентов, по этой процедуре должна та же коллегия выборщиков.