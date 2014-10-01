Протесты в Гонконге охватывают все новые районы (фоторепортаж)

Демонстрации, которые раньше проходили лишь в центре города, распространяются на новые районы, передает Русская служба Би-би-си.

Один из студенческих лидеров пригрозил, что демонстранты начнут захватывать государственные здания, если глава администрации Гонконга Лян Чжэнъин до четверга не подаст в отставку.

Читайте такжеThe Telegraph: Российское телевидение говорит, что ЕС и США спровоцировали протесты в ГонконгеУчастники акций протеста недовольны тем, что власти Китая хотят сами отсеивать кандидатов на пост главы администрации Гонконга на выборах 2017 года.

Активисты рассчитывают на то, что к концу дня число людей на улицах будет самым высоким за время протестов. Сам глава администрации анклава отверг требование демонстрантов об отставке.

В своем выступлении, приуроченном к 65-летию со дня основания КНР, Лян Чжэнъин призвал протестующих поддержать предложенные Пекином реформы.

"Мы надеемся, что все члены общества будут сотрудничать с правительством мирно, рационально и прагматично", - сказал глава администрации Гонконга.

В Гонконге стоит 30-градусная жара, так что зонтики защищают от солнца.

Новости о протестах в Гонконге в материковой части Китая подвергаются жесточайшей цензуре. Государственные средства массовой информации сообщают о "беспорядках", обвиняя в их организации "радикальные оппозиционные силы".

Эксперты полагают, что коммунистические власти Китая встревожены тем, что призывы к демократии могут быть поддержаны и на материковой части страны.