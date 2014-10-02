В Гонконге начались столкновения демонстрантов с полицией (онлайн-трансляция)

Рядом со зданием собралась большая толпа молодежи и студентов, требующих отставки главы администрации Гонконга Лян Чжэнъина, передает Русская служба Би-би-си.

Они заявляют, что, если это требование не будет выполнено к полуночи, они оккупируют административные здания. В других районах, где также скопилось большое число демонстрантов, обстановка остается спокойной.

Читайте такжеКоличество протестующих в Гонконге растет с большой скоростьюТем временем власти вновь призвали демонстрантов разойтись, а полиция предупредила, что не будет бездействовать, если протестующие вторгнутся на территорию правительственного комплекса.

Как уточняется, возле здания правительства остаются несколько сотен протестующих, после того как студенческие лидеры объявили властям ультиматум.

Напомним, протесты демонстрантов начались из-за планов китайского руководства утверждать кандидатов на выборах, которые пройдут в Гонконге в 2017 году. Протестующие требуют прямых и открытых демократических выборов.