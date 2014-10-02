Глава администрации Гонконга сказал, что не уйдет в отставку – BBC

Тем временем митингующие окружили два ключевые административные здания территории и предупредили, что захватят их, если чиновник не уйдет в отставку, сообщает BBC Украина.

На пресс-конференции незадолго до того, как должен пройти срок ультиматума, Лян Чженъин заявил, что полиция ответит на попытки захвата.

В то же время, по его словам, администрация хочет провести переговоры с протестующими.

"Администрация Гонконга всегда готова обсудить реформы", - сказал он.

Напряжение в городе растет. Появлялись сообщения о вспыхнувших драках, когда демонстранты заметили, как полиция выгружает ящики со слезоточивым газом и резиновыми пулями.

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