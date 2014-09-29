В Нидерландах во время автошоу внедорожник влетел в толпу зрителей
07:28, 29 сентября 2014Мир
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Во время инцидента на автошоу в голландском городе Хааксберген в воскресенье погибли 2 зрителя.
Во время авто-шоу погибли 2 зрителя / фото offroadclub.ru
По данным полиции, еще 18 человек травмированы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Deutsche Welle.
Трагедия произошла после того, как монстр-трак (пикап на больших колесах), выполнив трюк с перепрыжкой через ряд разбитых автомобилей, врезался в толпу зрителей. Как сообщил бургомистр Хааксбергена Ханс Герритсен, одной из жертв несчастного случая стал ребенок.
Водитель шоу-автомобиля был задержан полицией. По предварительной версии, он не справился с управлением. Один из организаторов мероприятия Геерлоф Канис сообщил СМИ, что причиной инцидента могли стать неисправные тормоза.
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