В Нидерландах во время автошоу внедорожник влетел в толпу зрителей

По данным полиции, еще 18 человек травмированы, 6 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Deutsche Welle.

Трагедия произошла после того, как монстр-трак (пикап на больших колесах), выполнив трюк с перепрыжкой через ряд разбитых автомобилей, врезался в толпу зрителей. Как сообщил бургомистр Хааксбергена Ханс Герритсен, одной из жертв несчастного случая стал ребенок.

Водитель шоу-автомобиля был задержан полицией. По предварительной версии, он не справился с управлением. Один из организаторов мероприятия Геерлоф Канис сообщил СМИ, что причиной инцидента могли стать неисправные тормоза.