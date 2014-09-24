Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с терроризмом

Соответствующая резолюция получила поддержку всех стран-членов Совбеза, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеПан Ги Мун: с точки зрения принципов ООН это был ужасный годРезолюция требует "предотвращать передвижение террористов и террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов".

Резолюция также "рекомендует государствам-членам использовать процедуры оценки рисков и проверки путешественников на основе фактических данных, включая сбор и анализ данных о поездках, не прибегая к практике составления вероятностной модели личности на основе стереотипов, обусловленных дискриминацией, запрещенной международным правом".