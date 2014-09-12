Австралия впервые за 10 лет повысила уровень террористической угрозы
10:14, 12 сентября 2014Мир
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Австралия повысила уровень террористической угрозы со среднего до высокого ‒ впервые более чем за 10 лет.
REUTERS
Власти опасаются, что джихадисты могут попытаться отомстить австралийцам, которые отправились на Ближний Восток бороться с группировкой "Исламское государство", сообщает Би-би-си.
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В то же время, как заявил на пресс-конференции премьер-министр Австралии Тони Эбботт, у разведывательных служб нет информации о готовящихся терактах.
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