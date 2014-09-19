ООН объявила вирус Эбола угрозой миру и безопасности

Совбез призывает все страны мира помочь в борьбе с эпидемией в Западной Африке, передает Би-би-си. В резолюции также содержится рекомендация к африканским государствам снять ограничения на границах со странами, пострадавшими от Эболы, так как они лишь способствуют изоляции этих стран и подрывают усилия по борьбе с вирусом.

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Совет Безопасности ООН впервые в истории провел заседание, посвященное угрозе здоровью людей.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, от лихорадки Эбола уже умерли более 2,6 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября ООН заявила о намерении учредить специальную миссию по борьбе с распространением смертельного вируса Эбола. Кроме того, ООН также планирует учредить специальный фонд, средства из которого будут направлены на борьбу с распространением лихорадки. Эпидемия началась в Западной Африке в декабре 2013 года. В настоящее время случаи заражения вирусом Эбола уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.