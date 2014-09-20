Возле Аляски замечены российские истребители и бомбардировщики - СМИ

Два российских реактивных истребителя были замечены «в зоне идентификации воздушной обороны» США около Аляски.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Пентагоне, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел в среду, 17 сентября, но известно об этом стало только в пятницу. По словам чиновников, на перехват были подняты истребители F-22 американских ВВС, после чего российские самолеты покинули зону контроля американских ПВО.

Один из источников отметил, что это первый за долгое время подобный инцидент с участием российских истребителей.

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В то же время The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки капитана Джеффа Дэвиса пишет, что за последнюю неделю российские самолеты неоднократно были замечены в данном регионе.

По его словам, 17 сентября ВВС США зафиксировали бомбардировщики Ту-95, истребители МиГ-31 и два заправщика Ил-78. На следующий день еще два Ту-95 попали в поле зрения канадских ВВС. «Группа российских самолетов сделала петлю в сторону юга, возвращаясь на запад по направлению к России», — уточнил Дэвис.

Он отметил, что российские самолеты находились примерно в 100 километрах от побережья Аляски и в 73 километрах от береговой линии Канады.

19 сентября сообщалось еще о двух похожих инцидентах: у границ Великобритании, а также в Швеции. В первом из них по тревоге с военной базы Лоссимаус в Шотландии были подняты два истребителя Typhoon Королевских ВВС Великобритании, а во втором случае Стокгольм выразил протест Москве в связи с нарушением воздушного пространства страны.