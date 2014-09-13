Владельцы крупного бизнеса предостерегают жителей Шотландии от независимости

Дискуссия о независимости Шотландии от Великобритании резко обострилась после вмешательства в нее представителей крупного бизнеса.

Первый министр Шотландии Алекс Салмонд заявил 12 мая, что шотландцы не позволят «издевательства» со стороны нефтяных компаний, супермаркетов или Лондона. В этой связи Deutsche Bank сравнил голосование за отделение Шотландии от Великобритании с ошибками, которые привели к Великой депрессии 1930-х годов, передает Радио Свобода.

В совместном письме руководители трех крупных компаний розничной торговли предупредили, что шотландские потребители могут столкнуться с ростом цен, если Шотландия проголосует за независимость. Королевский банк Шотландии заявил, что переведет свою штаб-квартиру из Эдинбурга в Лондон в случае положительного результата голосования.

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Референдум о независимости Шотландии состоится 18 сентября.

Последний опрос общественного мнения показывает, что 52 процента шотландцев выступают в поддержку сохранения Шотландии в составе Соединенного Королевства Великобритании.