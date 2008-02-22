Путин попрощался с президентами и представил им ”своего человека”

Президент РФ Владимир ПУТИН представил главам государств СНГ кандидата в Президенты РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и заверил, что с его приходом на пост главы Российского государства политика России в отношении СНГ не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая сегодня в Москве на неформальной встрече глав государств-членов СНГ, В.ПУТИН поблагодарил своих коллег-Президентов за совместную работу, добавив, что он всегда чувствовал их поддержку и благодарен им за нее.

«Мне очень приятно было работать со своими коллегами с СНГ, и я хочу вас за это поблагодарить», - сказал В.ПУТИН.

Он представил присутствующим Д.МЕДВЕДЕВА как кандидата в Президенты РФ, подчеркнув, что ни для кого не является секретом, что он (В.ПУТИН – УНИАН) поддерживает Д.МЕДВЕДЕВА самым активным образом. В.ПУТИН назвал Д.МЕДВЕДЕВА человеком его команды, с которым они вместе работают более 17 лет.

«Дмитрий Анатольевич был одним из самых близких членов моей команды, именно с ним вместе непосредственно мы вырабатывали все основные решения, в том числе в направлении СНГ», - подчеркнул В.ПУТИН, добавив, что Д.МЕДВЕДЕВ является, по сути, автором политики, которую Россия проводила в отношении СНГ. Это дает основания В.ПУТИНУ быть уверенным, что никаких революционных изменений с приходом Д.МЕДВЕДЕВА на пост главы государства в отношении политики СНГ не будет.

В свою очередь присутствующий на заседании Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что Содружество было и будет главным российским внешнеполитическим и экономическим приоритетом. «У наших стран и народов нет альтернативы сложившемуся режиму добрососедства и долгосрочного сотрудничества», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.