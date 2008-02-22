В Венесуэле разбился самолет с 43 пассажирами и тремя членами экипажа

Пассажирский самолет ATR-42300 венесуэльской авиакомпании Santa Barbara Airlines исчез в четверг вечером после вылета из города Мерида на востоке южноамериканской страны, передает NEWSru.

Самолет, на борту которого находились 43 пассажира и три члена экипажа, выполнял рейс из Мериды в Каракас, но по ходу маршрута не вышел на связь с авиадиспетчерами. Спасательные службы Венесуэлы ведут поиски пропавшего лайнера.

Начальник спасательной группы в районе предполагаемой катастрофы Херардо РОХАС сообщил, что жители горного поселка в венесуэльских Андах видели падение самолета в горном массиве на высоте 4750 метров над уровнем моря. По его словам, телефонное сообщение также было получено от полицейских поселка.

Как заявил начальник гражданской обороны штата Мериды Ноэль МАРКЕС, в настоящее время спасательные службы Венесуэлы проводят к поисково-спасательные работы на месте возможного падения турбовинтового самолета франко-итальянского производства.